Власти намерены продвигать туризм в Калининградской области среди жителей Юго-Восточной Азии

15 Май 18:18 2019-05-15T18:19:05+03:00

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Калининградскую область посетили ведущие туроператоры и журналисты крупнейших туристических изданий Вьетнама.

Инфотур организовало региональное министерство по культуре и туризму. Как сообщает пресс-служба праивтельства области, в течение пяти дней его участники оценили туристскую инфраструктуру региона, посетили Музей Мирового океана и Музей Янтаря, Кафедральный собор, побывали на Куршской косе и совершили пешеходную экскурсию по Светлогорску, а также посетили смотровую площадку Калининградского янтарного комбината в поселке Янтарный.

- Установление деловых и культурных связей между НТО Visit Russia в Юго-Восточной Азии и министерством по культуре и туризму Калининградской области видится важным этапом в развитии въездного туризма в регион, – сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак. – Мы уверены, что данный тур будет способствовать популяризации Калининградской области и России в целом как привлекательного туристического направления среди жителей Юго-Восточной Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU