На пляже в Янтарном установили дизайнерскую скамейку в виде волны

15 Май 18:39 2019-05-15T18:39:50+03:00

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В Янтарном на пляже установили дизайнерскую скамейку из дерева в виде волны. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава Янтарного Алексей Заливатский.

«Вот такой арт-объект лавочка-волна от Юлии Стародворской появился на пляже», - написал Алексей Заливатский.

Комментаторы засомневались – а выдержит ли лавочка капризы морской погоды, ветра и близость соленой воды.

«Всех рассудит время. Фанера ФСФ, яхтенный лак в четыре слоя и гидроизоляция. Ничто не вечно под луной, - написала автор скамейки Юлия Стародворская. - Мы сделали все, что в наших силах, чтобы максимально ее защитить. На зиму – демонтаж».

ИСТОЧНИК KP.RU