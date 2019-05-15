Иконы и оружие времен Первой мировой: В калининградский музей передадут 320 предметов
Новые экспонаты-предметы искусства, обращённые в доход государства решениями судов, пополнят собрание Калининградского историко-художественного музея. Передача ценностей состоится 17 мая.
Как сообщает пресс-служба музея, речь идет о коллекции из 320 предметов. Наш музей примет на хранение старинные иконы, монеты 18-20 вв., антикварные тульские самовары и оружие, в том числе периода Первой мировой войны.
- Украшением музейной коллекции станет статуэтка «Девушка-цветочница» (20-40 гг. XX века) известной неаполитанской фабрики фарфора «Каподимонте». Наряду с муранским стеклом, этот фарфор является одним из самых ярких представителей итальянского искусства. Изделия «Каподимонте» ценятся во всем мире за высокое мастерство исполнения, - сообщили в музее.
Все эти ценности были, по большей части, конфискованы таможенниками во время попыток незадекларированного провоза через границу РФ.
Кстати, только в Музейную ночь, с 17 на 18 мая, посетители смогут ознакомиться с этими новыми фондовыми предметами музея.
ИСТОЧНИК KP.RU