В Калининграде за ночь сгорели три автомобиля

16 Май 09:47 2019-05-16T09:48:57+03:00

Еще одна машина уничтожена огнем в Гусевском районе

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В Калининграде в ночь на четверг 16 мая горели сразу три автомобиля. Инцидент случился в 3 часа ночи на улице Гагарина.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, полностью выгорел автомобиль «Тайота Камри», у рядом стоящего автомобиля «Лада» выгорел моторный отсек, а у автомобиля «Ситроен Джампер» оказалась повреждена правая сторона и задняя фара.

Накануне вечером, в среду 15 мая, пожарные по тревоге выезжали в поселок Кубановка Гусевского района. Там полностью выгорел легковой автомобиль «Ауди-80». О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU