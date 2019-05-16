В Калининграде пройдут международные соревнования по вольной борьбе

16 Май 09:55 2019-05-16T09:55:22+03:00

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Дворец спорта «Юность» примет 18 и 19 мая международные соревнования по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. В Калининград приедут сильнейшие представители

Белоруссии, Венгрии, Германии, Словакии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Греции, Индии, Киргизии, Казахстана, Эстонии и регионов России. Как сообщает пресс-служба мэрии, ожидается участие около 220 спортсменов.

Программа:

18 мая:

10.00 – 10.30 торжественное открытие, парад участников соревнований;

10.30 – 14.00 начало соревнований (предварительные встречи);

16.00 – 20.00 утешительные встречи, финалы и награждение.

19 мая:

10.00 – 12.00 начало соревнований;

12.00 – 13.00 утешительные встречи, финалы, награждение;

15.00 – 19.00 финальные встречи, награждение победителей и призеров.

Соревнования проводятся в Калининграде 22-й раз.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU