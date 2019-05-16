В Калининграде пройдут международные соревнования по вольной борьбе
Дворец спорта «Юность» примет 18 и 19 мая международные соревнования по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. В Калининград приедут сильнейшие представители
Белоруссии, Венгрии, Германии, Словакии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Греции, Индии, Киргизии, Казахстана, Эстонии и регионов России. Как сообщает пресс-служба мэрии, ожидается участие около 220 спортсменов.
Программа:
18 мая:
10.00 – 10.30 торжественное открытие, парад участников соревнований;
10.30 – 14.00 начало соревнований (предварительные встречи);
16.00 – 20.00 утешительные встречи, финалы и награждение.
19 мая:
10.00 – 12.00 начало соревнований;
12.00 – 13.00 утешительные встречи, финалы, награждение;
15.00 – 19.00 финальные встречи, награждение победителей и призеров.
Соревнования проводятся в Калининграде 22-й раз.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU