Калининградец угрожал отрубить ноги соседу
Изменить размер текста:
В полицию Гусева обратился 67-летний житель одного из поселков и сообщил, что ему угрожал убийством односельчанин.
Конфликт произошел во дворе одного из домов в поселке Красногорское. Пенсионер вмешался в конфликт между супругами, проживающими с ним по соседству, выступив на стороне женщины. После чего ее муж схватил хозяйственную косу и стал угрожать отрубить ему ноги.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU