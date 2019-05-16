2019-05-16T10:21:06+03:00
Общество

Калининградец угрожал отрубить ноги соседу

Виктор Сергеев
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В полицию Гусева обратился 67-летний житель одного из поселков и сообщил, что ему угрожал убийством односельчанин.

Конфликт произошел во дворе одного из домов в поселке Красногорское. Пенсионер вмешался в конфликт между супругами, проживающими с ним по соседству, выступив на стороне женщины. После чего ее муж схватил хозяйственную косу и стал угрожать отрубить ему ноги.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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