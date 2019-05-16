Полицейские на лодках блокировали ловцов янтаря в море в районе Янтарного

16 Май 10:25 2019-05-16T10:27:14+03:00

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Калининградские полицейские пресекли незаконную добычу янтаря в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое 30-летних мужчин в районе Янтарного при помощи водолазного оборудования и водометов вымывали со дна янтарь. Для того чтобы задержать злоумышленников с поличным полицейские и сотрудники Росгвардии использовали быстроходные катера, на которых блокировали добытчиков на месте.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, полицейские изъяли две лодки с моторами, приспособления для добычи янтаря, пожарные рукава, а также 40 грамм незаконно добытого со дна моря янтаря.

На задержанных завели административные дела по статье«Самовольная добыча янтаря». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU