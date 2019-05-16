В Калининградской области открылся промышленный плодово-ягодный питомник

16 Май 10:32 2019-05-16T10:33:13+03:00

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В Черняховском районе появился первый в регионе промышленный плодово-ягодный питомник. Он будет производить около миллиона саженцев в год, что позволит почти на половину сократить зависимость от импорта саженцев плодовых культур, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2018 году в питомнике уже было заложено 22 гектара, этой весной площадь питомника увеличена до 45,2 гектара. Общая площадь, запланированная проектом, составит 70 гектаров.

В питомнике предусмотрено выращивание широкого ассортимента саженцев плодовых и ягодных культур. Среди них – яблоня, груша, вишня, черешня, алыча, абрикос, черноплодная рябина, фундук, грецкий орех, айва, жимолость, облепиха, смородина (в том числе красная), крыжовник, голубика, малина и земляника.

- В Калининградской области уже высажено около тысячи гектаров высокоинтенсивных садов. Так получилось, что для их закладки использовался импортный посадочный материал. Теперь мы сможем как минимум половину своих потребностей в саженцах плодовых культур закрыть, – отметил губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU