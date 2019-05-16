В Калининграде не работают светофоры на двух перекрестках
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в течение дня не будут работать светофоры на двух перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13 часов из-за отключения электричества не будет работать светофор на перекрестке проспекта Мира и улицы К. Маркса.
До 20 часов не будет работать светофор на перекрестке улиц Горького и Озерова.
Власти просят водителей проявлять осторожность.
ИСТОЧНИК KP.RU