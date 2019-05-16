В Калининграде в автобусе из-за резкого торможения травмирована годовалая девочка

16 Май 10:43 2019-05-16T10:48:03+03:00

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В Калининграде в результате дорожного инцидента в общественном травме пострадала годовалая девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на Советском проспекте. Водитель пассажирского автобуса резко затормозил и допустил падение годовалой девочки, которая находилась в коляске

Так же в результате резкого торможения упала и получила травмы пострадала 64-летняя женщина

ИСТОЧНИК KP.RU