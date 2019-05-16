В Калининграде в автобусе из-за резкого торможения травмирована годовалая девочка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининграде в результате дорожного инцидента в общественном травме пострадала годовалая девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел на Советском проспекте. Водитель пассажирского автобуса резко затормозил и допустил падение годовалой девочки, которая находилась в коляске
Так же в результате резкого торможения упала и получила травмы пострадала 64-летняя женщина
ИСТОЧНИК KP.RU