В Калининграде отключено электричество в домах на 23-х улицах

16 Май 10:48 2019-05-16T10:48:55+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 23-х улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов отключено электричество в Центральном районе по адресам:

ул. Красносельская 71а, 73, 73А, 75, 77, 79, 79А, 81, 83

ул. Радистов 29 -57, 33а, 45а 32-52, 36б, 40а, 40б, 44а, 46а, 48а, 54а

ул. Добролюбова 27, 29, 30, 37, 46, 48

ул. Жуковского 1а

ул. Менделеева 52, 62, 66а, 70, 74

ул. К. Маркса 122-126, 128-138, 140-146,148-152,154-156

пр-т Мира 132; ул. Каштановая аллея 73.

С 13:30 до 18:00 свет отключен в этом районе по адресам:

Советский пр-т 109

ул. Красная 41-43, 47

ул. Фестивальная аллея 15

ул. Чернышевского 17-25, 31-31б.

В этот же временной промежуток отключено энергоснабжение в Ленинградском районе по адресам:

ул. Галицкого 35-39

ул. Вагнера 58, 60-62

ул. Бесселя 12 к-1 (лифты)

ул. Барнаульская 4, 6, 6а (Наркологический диспансер), 8

ул. Космическая 29 (Медэксперт)ю

С утра до 20:00 в этом районе электричества не будет по адресам:

ул. Озерова 2, 2а, 10-14, 20, 21а, 22, 24, 24а, 26-28, 26А, 28 б, 30

ул. Горького 1 – 17, 4, 10-14

ул. Юношеская 2, 2а, 4, 4а, 6-8б, 10-16

пер. Партизанский 1-5.

В Московском районе с 09:00 до 18:00 света не будет на ул. Дзержинского 205а и ул. И. Земнухова 4, 8-10.

Холодное водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях в Московском районе отключено до 16:00 на ул. Суворова 25, 25а, 25б, 29, 23в, 35аул. Ген. Толстикова15/1, 19-27, 29-41, 47-55.

В Ленинградском районе по той же причине холодной воды не будет до 17:00 на ул. Холмогорской 3, 4, 5, 6, 7, ул. Кутаисской 27а, 31-37, 28-36, 42 и в пер. Кутаисском 2, 3.

Горячее водоснабжение в Московском районе приостановлено до 15:00 на ул. Багратиона 48-64 и ул.Новый вал 29-33; до 17:00 на ул. Старопрегольская 2-18 и ул. Новый вал 23 (школа№22); до 18:00 на ул. Земнухова 8-10.

ИСТОЧНИК KP.RU