В Калининграде велосипедист сбил пешехода, оба госпитализированы

16 Май 10:58 2019-05-16T10:58:36+03:00

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В Калининграде в результате ДТП пострадали велосипедист и пешеход. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на площади Победы. 28-летний велосипедист сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора.

В результате столкновения оба участника происшествия получили телесные повреждения и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU