В Калининграде велосипедист сбил пешехода, оба госпитализированы
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининграде в результате ДТП пострадали велосипедист и пешеход. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на площади Победы. 28-летний велосипедист сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора.
В результате столкновения оба участника происшествия получили телесные повреждения и были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU