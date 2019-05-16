На территории охотничьего угодья в Славском районе ввели карантин по АЧС

16 Май 11:25 2019-05-16T11:25:29+03:00

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В Славском районе введен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

Ограничительные мероприятия вводятся на территории охотничьего угодья «Заповедное» до 27 мая.

В период действия карантина на территории угодья запрещено перемещение и убой животных, а также посещение территории посторонними лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU