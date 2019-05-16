2019-05-16T11:37:28+03:00
Спорт

Девушки из Мамоново и Калининграда выиграли золото и бронзу всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

Состязания прошли в Москве
Александр КАТЕРУША
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Столица приняла пятый турнир по пауэрлифтингу «Огни Москвы», собрав 187 девушек 25 регионов России.

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что наш регион успешно представили две девушки.

Победительницей среди соперниц массой до 57 кг стала Арина Демидова, которая присела со штангой весом 115 кг, пожала от груди снаряд весом 87,5 килограммов и выполнила становую тягу на 130 кг в лучшей попытке. Итог – золотая медаль.

Третьим призером в этом же дивизионе стала Ольга Терехова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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