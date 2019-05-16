2019-05-16T12:05:26+03:00
Происшествия

Калининградец шпионил за своей «бывшей» с помощью самодельного «жучка»

Подслушивающее устройство мужчина изготовил, взяв для этого обычный сотовый телефон
Игорь ОРЕХОВ
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В Славском районе местный житель, судя по всему, испытывал невероятный интерес к личной жизни своей бывшей подруги. Руки у мужика росли, откуда надо, поэтому он едва ли не на коленке сумел смастерить подслушивающее устройство, использовав для этого обычный сотовый телефон. И установил эту самоделку под водительским креслом автомобиля экс-сожительницы.

Когда «жучище» все-таки был обнаружен, дама подняла невероятный скандал. И написала исковое заявление в суд с требованием привлечь самозваного детектива к ответственности. Действующее законодательство и впрямь квалифицирует подобное деяние вполне однозначно: «незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». И карает лишением свободы на срок до четырех лет. Правда, лишь в пиковом случае. Если повезет, славчанину повезет отделаться штрафом или принудительными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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