Калининградка требует миллион рублей за погибшего в армии сына
В Черняховский городской суд обратилась местная жительница с иском к войсковой части о взыскании компенсации морального вреда.
В июле 2016 года сын женщины, который проходил военную службу по контракту, был отправлен командованием в командировку на полигон в Гвардейском районе. И спустя некоторое время пропал. Правда, парня удалось вскоре найти – повешенным на дереве в лесном массиве рядом с полигоном. Судмедэксперты подтвердили, что смерть наступила от механической асфиксии в результате сдавливания шеи петлей.
- Истица считает, что нарушение должностными лицами войсковой части требований нормативно-правовых актов и отсутствие надлежащего контроля привело к гибели ее сына, а его утрата принесла ей нравственные и моральные страдания, - прокомментировали в пресс-службе Черняховского горсуда.
Причиненный ей моральный вред мать контрактника оценила в один миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU