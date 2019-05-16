Калининградка требует миллион рублей за погибшего в армии сына

16 Май 12:15 2019-05-16T12:15:55+03:00

Контрактника нашли повешенным в лесу около полигона в Гвардейском районе

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В Черняховский городской суд обратилась местная жительница с иском к войсковой части о взыскании компенсации морального вреда.

В июле 2016 года сын женщины, который проходил военную службу по контракту, был отправлен командованием в командировку на полигон в Гвардейском районе. И спустя некоторое время пропал. Правда, парня удалось вскоре найти – повешенным на дереве в лесном массиве рядом с полигоном. Судмедэксперты подтвердили, что смерть наступила от механической асфиксии в результате сдавливания шеи петлей.

- Истица считает, что нарушение должностными лицами войсковой части требований нормативно-правовых актов и отсутствие надлежащего контроля привело к гибели ее сына, а его утрата принесла ей нравственные и моральные страдания, - прокомментировали в пресс-службе Черняховского горсуда.

Причиненный ей моральный вред мать контрактника оценила в один миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU