Калининградца обокрали в букмекерской конторе

16 Май 12:26 2019-05-16T12:26:55+03:00

Пока мужчина увлеченно следил за ставкой, со стола пропал его мобильный телефон

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Завсегдатай одной из букмекерских контор в Калининграде настолько увлеченно следил за своей ставкой, что не сразу заметил, как со стола пропал его мобильный телефон стоимостью 25 тысяч рублей. Выигрыш (если он вообще имел место), видимо, не покрыл ущерб, и горожанин отправился в полицию писать заявление о случившемся. Ибо своим ходом не имеющий ног гаджет вряд ли мог уйти.

- Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения и получили изображение неустановленного гражданина, совершившего кражу, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. – В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность и местонахождение злоумышленника.

Как выяснилось, 41-летний калининградец ранее уже был судим - за незаконное хранение наркотиков. А похищенную мобилу успел сбагрить перекупщикам на рынке. В общем, шансов отвертеться от законного «пятерика» за решеткой у него немного.

ИСТОЧНИК KP.RU