Под Калининградом женщина в ссоре зарезала своего сожителя

16 Май 12:54 2019-05-16T12:54:10+03:00

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Советский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Калининградской области объявил о завершении расследования уголовного дела обвиняемой в убийстве 35-летней жительницы поселка Урожайное Славского района.

Как полагает следствие, все произошло вечером 28 декабря прошлого года в квартире обвиняемой. Дама поссорилась со своим сожителем и в качестве последнего аргумента использовала нож, который воткнула оппоненту в бедро. При этом оказалась пробита артерия, кровь хлынула ручьем, и поножовщика, испугавшись содеянного, кинулась перевязывать рану. Однако остановить кровотечение не удавалось, и тогда женщина принялась звонить в «Скорую». Увы, к моменту появления врачей потерпевший успел скончаться от острой кровопотери.

Тогда преступница решила замести следы, изложив прибывшим вслед за медиками полицейским свою версию произошедшего.

- По ее словам, смертельное ранение ее сожитель получил, когда рубил дрова во дворе дома, - сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Наталья Гацко.

Однако, следователи быстро пришли к выводу, что самого себя так тяпнуть по ноге погибший вряд ли смог. Да и характер ранения, что называется, не соответствовал рассказу. Оказавшись припертой к стенке, подозреваемая призналась во всем…

- На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавила Наталья Гацко. - Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, имеет непогашенную судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. Следствием собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Славского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Статья 111 УК РФ в ее части 4, которую инкриминируют сельчанке, предусматривает для виновных лишение свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU