Под Калининградом женщина в ссоре зарезала своего сожителя
Советский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Калининградской области объявил о завершении расследования уголовного дела обвиняемой в убийстве 35-летней жительницы поселка Урожайное Славского района.
Как полагает следствие, все произошло вечером 28 декабря прошлого года в квартире обвиняемой. Дама поссорилась со своим сожителем и в качестве последнего аргумента использовала нож, который воткнула оппоненту в бедро. При этом оказалась пробита артерия, кровь хлынула ручьем, и поножовщика, испугавшись содеянного, кинулась перевязывать рану. Однако остановить кровотечение не удавалось, и тогда женщина принялась звонить в «Скорую». Увы, к моменту появления врачей потерпевший успел скончаться от острой кровопотери.
Тогда преступница решила замести следы, изложив прибывшим вслед за медиками полицейским свою версию произошедшего.
- По ее словам, смертельное ранение ее сожитель получил, когда рубил дрова во дворе дома, - сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Наталья Гацко.
Однако, следователи быстро пришли к выводу, что самого себя так тяпнуть по ноге погибший вряд ли смог. Да и характер ранения, что называется, не соответствовал рассказу. Оказавшись припертой к стенке, подозреваемая призналась во всем…
- На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавила Наталья Гацко. - Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, имеет непогашенную судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. Следствием собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Славского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Статья 111 УК РФ в ее части 4, которую инкриминируют сельчанке, предусматривает для виновных лишение свободы на срок до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU