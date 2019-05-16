В Калининградской области утвердили дату проведения школьных выпускных вечеров

16 Май 13:18 2019-05-16T13:18:55+03:00

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В этом году выпускные вечера в Калининградской области пройдут 19 июня. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве образования.

Все выпускники 9 и 11 классов примут участие в школьных линейках «Последний звонок» в четверг, 23 мая. А свои выпускные вечера одиннадцатиклассники отметят 19 июня. Для девятых классов дату проведения торжества утверждает каждая школа самостоятельно.

- В единый день выпускных вечеров все ответственные службы обеспечат безопасность детей. На данный момент образовательные учреждения региона, выпускники и родители проинформированы об утверждении дат, – отметила министр образования Светлана Трусенева.

ИСТОЧНИК KP.RU