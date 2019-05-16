За четыре месяца в Калининграде построили 42 жилых дома

16 Май 13:24 2019-05-16T13:25:31+03:00

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С января по апрель в Калининграде введено в эксплуатацию 42 жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Общая площадь введенного жилья составляет 93,7 тыс квадратных метров. Это 18 многоквартирных домов площадью 87,7 тыс «квадратов» и 24 индивидуальных жилых домов общей площадью 5,9 тыс квадратных метров.

Больше всего жилья построено в Ленинградском районе города – свыше 52 тыс квадратных метров. В Московском районе сдано 20,7 тысяч «квадратов», в Центральном – 14,9 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU