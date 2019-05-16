В Калининграде в этом году отремонтируют всего 7 км тротуаров

16 Май 13:29 2019-05-16T13:29:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в этом году планируют отремонтировать 18 тротуаров (общей протяженностью всего 7 км). Об этом журналистам рассказал начальник управления дорожной инфраструктуры мэрии Антон Мальцев.

- По ведомственной целевой программе в этом году в городе запланировано отремонтировать 18 тротуаров общей протяженностью 7 км. Сейчас в работе – 5 объектов, 3 - в стадии подписания договоров с подрядчиками, по остальным готовится аукционная документация, - сказал Антон Мальцев и отметил, что в прошлом году в Калининграде отремонтировали 11 тротуаров (это 3,5 км).

В эти дни тротуары ремонтируют на улице Дарвина и Киевской, где расположена ассоциация молодых инвалидов «Аппарель», на улице Грига (от Московского проспекта до набережной Адмирала Трибуца), в микрорайоне имени Космодемьянского

Еще один важный объект - мост через Лесной ручей в Прегольском. Мост обещают сдать 8 августа. Уже выполнен монтаж балок, ведутся работы по устройству опалубки под плиту пролетного строения. Готовность объекта на сегодня – 35 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU