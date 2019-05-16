12 малообеспеченных калининградцев получили по 1000 рублей на покупку цифровой телеприставки

16 Май 13:32 2019-05-16T13:32:56+03:00

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Двенадцать малообеспеченных жителей Калининградской области получили денежную помощь на покупку цифровой телеприставки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В министерстве социальной политики сообщили, что фактически заявлений на выплаты поступает больше, но некоторым заявителям приходится отказывать в предоставлении меры поддержки.

- Главная причина отказа – несоответствие условиям предоставления государственной социальной помощи. Чаще всего заявитель не относится к категории малообеспеченных – его доход выше прожиточного минимума. Иногда граждане предъявляют нам чеки на несколько приставок, но в итоге компенсируется покупка одной ТВ-приставки на семью и не более одной тысячи рублей, – рассказали в минсоцполитики региона.

На выплаты компенсаций в этом году предусмотрено два миллиона рублей и, судя по динамике заявок, эта сумма вряд ли будет использована в полном объеме, отмечают в министерстве цифровых технологий и связи.

- Возможно, что рост заявок начнется после отключения аналогового вещания, которое произойдет в регионе 3 июня. Все службы к этому готовы, - сообщили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU