16 Май 14:39 2019-05-16T14:39:48+03:00

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В Янтарном на водонапорной башне установили систему водоочистки и обезжелезивания. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

- В верхней части бак на 300 м3. Приобрели и установили систему водоочистки и обезжелезивания холодного водоснабжения. Вчера подключили, - сообщил Заливатский.

По словам сити-менеджера, общая стоимость оборудования составила 1,6 млн.руб. Из них 1,15 млн рублей выделил областной бюджет, остальные средства добавил муниципалитет.

ИСТОЧНИК KP.RU