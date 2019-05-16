В Светлогорске бизнесмена будут судить за дачу взятки полицейскому

16 Май 14:45 2019-05-16T14:45:44+03:00

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В Светлогорске будут судить предпринимателя за дачу взятки полицейскому через посредника. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В декабре прошлого года бизнесмена уличили в незаконной продаже спиртного в своем кафе. Санкция статьи предусматривала штраф до 200 тысяч рублей, поэтому мужчина решил «договориться» с сотрудниками полиции, от которых зависело решение вопроса о привлечении к административной ответственности.

Взятку полицейскому предприниматель решил передать через своего знакомого, который и выступил посредником и передал 29 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия».

ИСТОЧНИК KP.RU