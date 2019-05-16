Житель Светлого разгромил чужой автомобиль и не смог объяснить причину

16 Май 14:57 2019-05-16T14:58:13+03:00

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В полицию Светлого позвонили очевидцы и сообщили, что на улице Советской неизвестный мужчина бьет ногами по автомобилю.

Прибывшие на место патрульные наряды задержали дебошира. Им оказался ранее не судимый 42-летни местный житель. Пьяный мужчина нанес несколько ударов по дверям, однако пояснить причину подобного поведения он не смог. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, злоумышленника доставили в отдел полиции, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU