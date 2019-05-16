В Гусеве вандалы сломали камеру «Безопасного города»

16 Май 15:32 2019-05-16T15:32:01+03:00

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В Гусеве трое вандалов сломали одну из камер «Безопасного города», которая фиксировала номера машин, въезжающих в город. Об этом сообщается на странице администрации Гусева в «Фейсбук».

Инцидент произошел 9 мая. На улице Победы один из вандалов при помощи сообщника забрался на столб и оборвал идущие к камере провода. Другому злоумышленнику этого показалось мало, и он также взобрался на столб и свернул камеру.

Действия вандалов попали на другую камеру, которая работает в автономном режиме.

- Сейчас специалисты устанавливают стоимость нанесенного материального вреда. В полицию переданы фото и видео для обнаружения вандалов. В свою очередь мы обращаемся к жителям города с просьбой – если вы знаете тех, кто изображен на фото, сообщите по телефонам 112, 8 (40143) 3-24-10 или 8 (40143) 3-43-74, - отметили в администрации Гусева.

ИСТОЧНИК KP.RU