На благоустройство Нижнего озера в Калининграде выделили почти 100 млн рублей
Администрация Калининграда выделила почти 100 млн рублей на второй этап работ по благоустройству Нижнего озера. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Работы будут проводиться в границах улиц Пролетарская, Сергеева, набережная Маринеско, Шевченко. Подрядчик должен будет заменить существующее покрытие сети тропинок и пешеходных дорожек, установить новые фонари и систему видеонаблюдения.
Также в плане реконструкция подпорной стенки, организация видовой площадки у воды с деревянными помостами для отдыха, ремонт причала, общее благоустройство территории, обустройство парковки на 9 машин.
Появится на берегу озера тренажерная площадка и детская игровая площадка с резиновым покрытием.
ИСТОЧНИК KP.RU