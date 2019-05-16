На благоустройство Нижнего озера в Калининграде выделили почти 100 млн рублей

16 Май 15:39 2019-05-16T15:40:45+03:00

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Администрация Калининграда выделила почти 100 млн рублей на второй этап работ по благоустройству Нижнего озера. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы будут проводиться в границах улиц Пролетарская, Сергеева, набережная Маринеско, Шевченко. Подрядчик должен будет заменить существующее покрытие сети тропинок и пешеходных дорожек, установить новые фонари и систему видеонаблюдения.

Также в плане реконструкция подпорной стенки, организация видовой площадки у воды с деревянными помостами для отдыха, ремонт причала, общее благоустройство территории, обустройство парковки на 9 машин.

Появится на берегу озера тренажерная площадка и детская игровая площадка с резиновым покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU