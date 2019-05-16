Калининградец обворовал подругу с помощью высоких технологий

16 Май 15:52 2019-05-16T15:52:43+03:00

Сначала мужчина украл у сожительницы мобильный телефон, а потом с его помощью снял деньги с банковского счета женщины

Изменить размер текста: A A

Сначала у 48-летней жительницы Калининграда пропал мобильный телефон. Потом с банковского счета горожанки исчезло 8 тысяч рублей. Чтобы выяснить причину этих таинственных явлений, дама отправилась в отдела внутренних дел Московского района.

Никакой мистики в произошедшем полицейские не увидели, провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался… 29-летний сожитель потерпевшей.

Молодчик признался, что сначала он умыкнул смартфон своей подруги, а уже с помощью банковского приложения в этом гаджете разжился и деньгами. Их он быстро потратил, а злополучную мобилу, заметая следы, безжалостно разбил и выкинул.

Если предстоящий суд не проявит гуманность, то в ближайшие пять лет у циничного вора будут другие сожители… э-э… то есть, соседи по нарам.

ИСТОЧНИК KP.RU