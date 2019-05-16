Калининградец обворовал подругу с помощью высоких технологий
Сначала у 48-летней жительницы Калининграда пропал мобильный телефон. Потом с банковского счета горожанки исчезло 8 тысяч рублей. Чтобы выяснить причину этих таинственных явлений, дама отправилась в отдела внутренних дел Московского района.
Никакой мистики в произошедшем полицейские не увидели, провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался… 29-летний сожитель потерпевшей.
Молодчик признался, что сначала он умыкнул смартфон своей подруги, а уже с помощью банковского приложения в этом гаджете разжился и деньгами. Их он быстро потратил, а злополучную мобилу, заметая следы, безжалостно разбил и выкинул.
Если предстоящий суд не проявит гуманность, то в ближайшие пять лет у циничного вора будут другие сожители… э-э… то есть, соседи по нарам.
ИСТОЧНИК KP.RU