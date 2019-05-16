В Нестеровском районе растут долги жителей за электричество
.Фото: Александр Подгорчук
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Задолженность жителей Нестеровского района за электричество с начала года выросла на 133 тысяч рублей и составляет 5,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта». 22 злостных неплательщика в муниципалитете имеют суммарный долг в 1,5 млн рублей.
Наибольшая задолженность среди населенных пунктов Нестеровского района наблюдается в пос. Чернышевское – 1,1 млн руб.; пос. Илюшино – 639,5 тыс. руб.; пос. Садовое – 549,8 тыс. руб.
Энергетики предупреждают, что уже в этом месяце 40 нестеровцев могут быть отключены от электроснабжения из-за долгов.
ИСТОЧНИК KP.RU