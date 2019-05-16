В Балтийске в течение четырех дней возможны отключения электричества
.Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске с 22 мая будут проводиться испытания системы электроснабжения. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».
- С 9:00 22 мая по 9:00 25 мая будут проводиться испытания системы электроснабжения на территории Балтийского городского округа. Возможны аварийные отключения и снижение уровня напряжения электроснабжения, - сообщили в администрации.
Власти рекомендуют горожанам не оставляйте электроприборы без присмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU