В Балтийске в течение четырех дней возможны отключения электричества

16 Май 16:11 2019-05-16T16:12:41+03:00

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В Балтийске с 22 мая будут проводиться испытания системы электроснабжения. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

- С 9:00 22 мая по 9:00 25 мая будут проводиться испытания системы электроснабжения на территории Балтийского городского округа. Возможны аварийные отключения и снижение уровня напряжения электроснабжения, - сообщили в администрации.

Власти рекомендуют горожанам не оставляйте электроприборы без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU