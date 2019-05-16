С начала года в Калининградской области произошло 15 наездов на велосипедистов

16 Май 17:29 2019-05-16T17:31:27+03:00

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С начала 2019 года на дорогах Калининградской области произошло 15 наездов на велосипедистов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В результате наездов один человек погиб, 14 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших – двое детей, добавили в полиции.

Госавтоинспекция напоминает велосипедистам, при подъезжая к пешеходному переходу, они должны спешиться с велосипеда.

- При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU