В Калининграде пьяный хулиган повредил «Хонду» автоледи

16 Май 17:30 2019-05-16T17:30:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Приехавшая на улицу Интернациональную в Калининграде автоледи припарковала свою «Хонду» возле одного из домов, а сама направилась в близлежащий магазин. Однако увлекательный процесс шопинга пришлось срочно прервать, когда снаружи взывала сигнализацией оставленная машина. Выскочившая на улицу горожанка увидела, что на ее любимицу развязно облокотился какой-то мужик – судя по всему, еще и глубоко нетрезвый. В ответ на просьбу отойти от автомобиля незнакомец разразился матерной бранью. А затем, по ходу завязавшейся ссоры еще и сиганул обеими ногами на капот, поставив точку ударом в лобовое стекло.

Дебошира скрутили прибывшие по вызову полицейские, а дознаватели ОМВД России по Московскому району возбудили в отношении 35-летнего калининградца уголовное дело. Теперь агрессору предстоит не только возместить причиненный ущерб в размере 10 тысяч рублей, но и, возможно, отправиться за решетку. Статья УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU