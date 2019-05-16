В Советске прокуратура потребовала не отключать горячую воду до конца лета

16 Май 17:54 2019-05-16T17:55:32+03:00

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Прокурор Советска потребовал от руководства МП «Советсктеплосети» не отключать потребителям горячую воду.

Изначально муниципальное предприятие планировало отключить горячее водоснабжение с 13 по 27 мая. Однако позже директор МП «Советсктеплосети» Михаила Шемелев опубликовал заявление, что горячей воды в городе не будет до 31 августа.

- Накопившийся долг недобросовестных потребителей перед предприятием - тридцать восемь миллионов рублей. Каждый месяц подачи горячей воды в межотопительный период пять миллионов рублей убытков, за весь межотопительный период убыток составит тридцать миллионов рублей, - отметил Шемелев. - Из года в год МП «Советсктеплосети» для выхода из ситуации брало кредит в коммерческих банках. Это позволяло увеличить время погашения долга. В этом году все коммерческие банки нам отказали.

В прокуратуре напомнили директору, что по закону в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Поэтому прокурор объявил директору МП «Советсктеплосети» предостережение о недопустимости нарушения закона.

Вопрос обеспечения горячего водоснабжения в Советске находится на контроле в прокуратуре города, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU