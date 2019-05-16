Калининградец зарубил приятеля топором
В Славский районный суд поступило уголовное дело 44-летнего жителя райцентра – мужчина обвиняется в убийстве.
Все произошло в ночь с 26 на 27 декабря прошлого года, когда сторож местной автобазы и его два приятеля «сообразили на троих». В процессе застолья его номинальный хозяин жестоко поссорился с 43-летним гостем. Да так, что в итоге несколько раз тюкнул его топором по голове, отчего бедняга тут же и скончался. Оставшийся в живых собутыльник поспешил известить о расправе полицейских, и убийцу вскоре задержали.
- На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила представитель Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - Вину в совершении указанного преступления он признал.
ИСТОЧНИК KP.RU