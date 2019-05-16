Калининградец зарубил приятеля топором

16 Май 18:45 2019-05-16T18:45:53+03:00

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В Славский районный суд поступило уголовное дело 44-летнего жителя райцентра – мужчина обвиняется в убийстве.

Все произошло в ночь с 26 на 27 декабря прошлого года, когда сторож местной автобазы и его два приятеля «сообразили на троих». В процессе застолья его номинальный хозяин жестоко поссорился с 43-летним гостем. Да так, что в итоге несколько раз тюкнул его топором по голове, отчего бедняга тут же и скончался. Оставшийся в живых собутыльник поспешил известить о расправе полицейских, и убийцу вскоре задержали.

- На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила представитель Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - Вину в совершении указанного преступления он признал.

ИСТОЧНИК KP.RU