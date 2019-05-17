2019-05-17T10:00:09+03:00
Происшествия

Калининградец разжился мобильным телефоном по цене шаурмы

Попросив у работницы кафе гаджет якобы для срочного звонка, посетитель скрылся вместе с аппаратом
Игорь ОРЕХОВ
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Вошедший в точку фаст-фуда на Каштановой аллее посетитель у продавщицы никаких подозрений не вызвал. Заказал порцию шаурмы, а пока шло приготовление яства, попросил мобильный телефон – мол, нужно сделать срочный звонок, а своя «труба» не функционирует. Доверчивая шаурвумен пошла клиенту навстречу и отвернулась, чтобы положить продукт на электрогриль. А когда вновь оборотилась лицом к прилавку, не обнаружила по другую сторону ни незнакомого парня, ни своего телефона.

Подсчитав, что шаурма обошлась ей в 13 тысяч рублей, потерпевшая отправилась за помощью в полицию. И правоохранители не подвели, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержав 23-летнего калининградца. Ранее не судимого, кстати. Он сознался в содеянном, добавив, что похищенную мобилу успел сбыть перекупщикам, а выручку потратить. И теперь готовится к своей первой ходе в «зону»: за мошенничество положено до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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