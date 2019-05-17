В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили электричество и воду

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-17T10:01:34+03:00

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В Калининграде в пятницу, 17 мая, в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на пр-т Московский 99-121; ул. Кирпичная 17а; ул. Фрунзе 46(школа №25).

С 13:30 до 18:00 свет отключен на ул. Бассейная 3,4; ул. Лесопарковая 1-7,4а; пер. Лесопарковый 2-10,5-27; ул. Энгельса 7а; пр-т Победы 40-50; ул. Кутузова 39; ул. Спортивная 11(школа интернат); пер. Спортивный 2-22.

20 часов без электричества придется обойтись жителям ул. Калязинской 6-8.

Холодное водоснабжение из-за ремонтных работ до 11:30 будет отсутствовать на ул. Куйбышева 201а-в; пер. Куйбышева 3-17,4-10; ул. Серова 1-9,2-12; ул. Полевая 1-7,4-14; пер. Полевой 1-15,6-24.

ИСТОЧНИК KP.RU