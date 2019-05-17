2019-05-17T10:34:07+03:00
Общество

Прокуратура добилась увольнения замглавы администрации Черняховска, обвиняемого в получении взятки

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Первый замглавы администрации Черняховска Александр Казимирский освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Казимирского обвиняют в получении взятки в крупном размере, однако уволили его за нарушение законодательства о противодействии коррупции. В ходе проверки выяснилось, что чиновник предоставил недостоверные сведения об имуществе своей супруги.

Напомним, Александра Казимирского задержали 26 февраля. По версии следствия, чиновник получил от директора строительной компании взятку в размере 1,8 млн рублей. За эти деньги Казимирский обещал предпринимателю «способствовать беспрепятственному подписанию оставшихся актов выполненных работ по муниципальному контракту».

Сразу после получения денег его задержали сотрудники УЭБ и ПК регионального УМВД. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Черняховска, в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Казимирскому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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