2019-05-17T10:43:48+03:00
Общество

Калининградцы жалуются на мусор на Замковой горе у Дома Советов

Александр КАТЕРУША
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..Фото: предоставлено очевидцем
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Калининградцы жалуются на мусор на Замковой горе, который, по их словам, никто не убирает. Речь идет о территории, где прежде находился Кёнигсбергский замок, а теперь стоит Дом Советов и раскоп руинированных подвалов.

- Я хожу там на работу, поднимаюсь по лестнице с Московского проспекта к Замку. Мусор – бутылки, окурки, пакеты, обломки деревяшек, строительный мусор – там никто не убирает. Так уже не первый сезон. А ведь это место, куда приходят каждый день туристы. Стыдно за город. Неужели нет дворников? – возмущается калининградка Надежда Шумилина, которая обратилась в редакцию «Комсомолки».

Аналогичная картина и на подъеме в районе универсама «Московский» - ЗАГС – Дом Советов.

- Обидно, что приезжие, а это и гости из других регионов, и иностранцы, видят мусор. Так мы боремся за туристические потоки? – заключают читатели. – А ведь можно организовать газоны, сделать по уму. Но нет желания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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