Министр Дятлова обрадовалась, что дороги в Калининграде стали лучше

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-17T10:45:51+03:00

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В пятницу, 17 мая, министр развития инфраструктуры регионального правительства Елена Дятлова приняла участие в акции «На работу на велосипеде». Она проехала на велосипеде от дома до работы порядка трех километров и поделилась впечатлениями на своей странице в «Фейсбук».

- Для меня это еще один способ проверки качества дорог, помимо обычных – документы, отчеты от дорожников, сколько уложено асфальта, соблюдается ли уклон, техническая проверка и так далее. Можно проехать на машине, пройти пешком, другое дело – на велосипеде. Ехала сегодня по улице Гагарина и Московскому проспекту, где-то по проезжей части, где-то по тротуарам. Могу сказать, что дороги стали лучше! Эти городские улицы мы отремонтировали по федеральной программе в 2018 году, - написала министр Дятлова.

Чиновница добавила, что выявленные ранее недочеты «мы исправили по максимуму».

- А вот по Литовскому валу ехать на велосипеде некомфортно, тротуары разбитые, то и дело приходится спешиваться, однозначно надо приводить улицу в порядок, - отметила Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU