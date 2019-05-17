В Калининграде «Фольксваген» таранил «Рено»: двое пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг, 16 мая, в Калининграде произошло одно ДТП с пострадавшими. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Утром 45-летняя дама на «Фольксвагене»,выезжая с улицы М. Расковой на проспект Победы не уступила дорогу и врезалась в «Рено».
В результате столкновения 53-летняя водитель «Рено» и виновница дорожного происшествия получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU