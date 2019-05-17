Пассажиропоток «Храброво» в апреле вырос на четверть

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-17T11:25:42+03:00

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В апреле аэропорт «Храброво» обслужил 189 284 пассажира, что на 23 процента больше, чем в апреле 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях выросло на 21,6% - до 179 023 человек, на международных линиях - на 55%, до 10 261 человека.

В апреле было выполнено 965 самолетовылетов, что на 18% больше чем в апреле прошлого года.

Грузооборот составил 635,850 тонн, увеличившись на 1,2% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года.

В целом за январь-апрель 2019 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 624 967 человек, что на 26,8% больше чем за первые 4 месяца 2018 года.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях увеличился на 24,2% и составил 591 151 человек. На международных рейсах количество пассажиров выросло в два раза - до 33 816 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU