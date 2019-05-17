Под Калининградом украли электропастуха

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-17T11:43:06+03:00

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У нас новый претендент на самую оригинальную кражу года. Произошла она в одном из фермерских хозяйств Озерского района. С пастбища неподалеку от поселка Ольховатка бесследно пропал электропастух.

Горожанам, далеким от сельскохозяйственных реалий, нужно пояснить: это вовсе не какой-то там киборг, а с виду вполне обычная проволочная изгородь для крупного рогатого скота. С той лишь разницей, что по проволоке пропущен слабый электрический ток. Какая-нибудь чересчур вольнолюбивая скотина подходит, получает несмертельный, но ощутимый удар и возвращается обратно, оставив мысль о побеге до следующего контакта. Так вот, майской ночью некий злоумышленник отключил аккумулятор, смотал провода, прихватил с собой еще и источник питания в виде солнечной батареи и уволок все это добро на общую сумму 25 тысяч рублей в неизвестном направлении.

- Опросив жителей близлежащего поселка, полицейские выяснили, что к краже причастен ранее судимый 30-летний житель Гусевского района, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Дознавателями в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по признакам статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU