Калининградской Роспотребнадзор оштрафовал торговцев овощами и фруктами на 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-17T12:04:46+03:00

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С начала года Роспотребнадзор проверил 158 компаний, занимающихся продажей плодовоовощной продукции и отобрал пробы для проведения лабораторных исследований.

Как сообщает пресс-служба ведомства, все исследованные пробы овощей, плодов, ягод соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

Нарушения, однако, все же нашлись. У компаний, занимающихся продажей овощей и фруктов, отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, также были факты продажи продукции с признаками порчи.

В результате виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы суммарно на 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU