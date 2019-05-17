Калининградской Роспотребнадзор оштрафовал торговцев овощами и фруктами на 350 тысяч рублей
С начала года Роспотребнадзор проверил 158 компаний, занимающихся продажей плодовоовощной продукции и отобрал пробы для проведения лабораторных исследований.
Как сообщает пресс-служба ведомства, все исследованные пробы овощей, плодов, ягод соответствовали требованиям гигиенических нормативов.
Нарушения, однако, все же нашлись. У компаний, занимающихся продажей овощей и фруктов, отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, также были факты продажи продукции с признаками порчи.
В результате виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы суммарно на 350 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU