2019-05-17T13:58:27+03:00
Происшествия

Калининградцу, укравшему янтаря на миллионы рублей, грозит до 10 лет «зоны»

В мастерскую, где хранился «солнечный камень», преступник влез, проломив потолок
Игорь ОРЕХОВ
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До 10 лет за решеткой может провести калининградец, укравший янтаря на миллионы рублей.

В сентябре прошлого года 21-летний паренек, по версии Следственного отдела ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда, проломил потолок мастерской в офисном здании на улице Фрунзе. Добычей налетчика стал «солнечный камень» на общую сумму 7 миллионов 300 тысяч рублей.

Задерживали ранее судимого преступника при силовой поддержке бойцов спецотряда быстрого реагирования Росгвардии. При обыске в квартире подозреваемого была обнаружена часть похищенного янтаря. Калининградца водворили под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело о краже в крупном размере.

- В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу – сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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