Калининградцу, укравшему янтаря на миллионы рублей, грозит до 10 лет «зоны»
До 10 лет за решеткой может провести калининградец, укравший янтаря на миллионы рублей.
В сентябре прошлого года 21-летний паренек, по версии Следственного отдела ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда, проломил потолок мастерской в офисном здании на улице Фрунзе. Добычей налетчика стал «солнечный камень» на общую сумму 7 миллионов 300 тысяч рублей.
Задерживали ранее судимого преступника при силовой поддержке бойцов спецотряда быстрого реагирования Росгвардии. При обыске в квартире подозреваемого была обнаружена часть похищенного янтаря. Калининградца водворили под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело о краже в крупном размере.
- В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу – сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU