2019-05-17T15:55:40+03:00
Происшествия

Калининградку обокрали на 65 тысяч рублей под видом снятия порчи

Целительница из Гусева объявила девушке, что требуется очистить от сглаза ее золотые украшения
Игорь ОРЕХОВ
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В Гусеве собираются судить местную колдунью и целительницу. Женщина промышляла нетрадиционной медициной, на чем, собственно, и погорела.

В феврале 2017 года гадалка, как обычно, вела прием у себя в квартире на улице Железнодорожной. Очередной посетительницей оказалась девушка с дивными золотыми украшениями. При одном взгляде на них хозяйка жилища-офиса поняла, что нужно делать. И объявила клиентке, что кто-то напустил на нее лютую порчу.

- Не печалься, - ласково произнесла добрая волшебница, видя, что глаза девушки наливаются слезами. – Я любую твою беду руками разведу. Золото (вишь, на тебе его сколько!) плохое к себе притягивает, поэтому нужно его очистить – и все будет в порядке.

Конечно, доверчивая жертва отдала свою ювелирку для «очищения». И конечно, больше побрякушек не увидела. «В результате потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму более 65 тысяч рублей», - сухо констатировали в полиции и без всякого волшебства завели на врачевательницу уголовное дело. Если конкретнее, в документах фигурирует статья 159 УК РФ в ее части 2: «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Что означает лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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