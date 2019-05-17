Калининградка засудила стоматологов на другом конце страны

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-17T16:10:18+03:00

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Жительница Калининграда обратилась в суд с иском к стоматологической клинике. По нынешним временам случай можно было бы считать вполне банальным, если бы не одно обстоятельство. Ответчик находился на другом конце страны – в городе Комсомольск-на-Амуре.

Именно там до своего переезда в Калининград проживала истица. Именно там она обратилась в клинику «Эффект» - было это сначала в ноябре 2017 года, а затем в январе 2018-го. Медицинская организация должна была провести лечение зубов пациентки и установить ей зубные протезы. За все про все пришлось выложить кругленькую сумму -более 180 тысяч рублей.

«Эффект» и впрямь превзошел все ожидания: вскоре после лечения у женщины появились неприятные ощущения во рту, затем нарушился прикус, и ей стало сложно жевать. В феврале прошлого года несчастная обратилась с претензией к стоматологам, чтобы те исправили недостатки, однако просьба осталась без ответа.

- После переезда в Калининград на постоянное место жительства истица обращалась в различные стоматологические клиники, чтобы устранить недостатки, при этом вынуждена была нести дополнительные расходы, - рассказали в пресс-службе Ленинградского районного суда. - Обращаясь к нам, гражданка указала, что в результате некачественно оказанных ответчиком услуг ей был причинен материальный ущерб и моральный вред.

В результате состоявшегося разбирательства требования истицы были признаны обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению. С ответчика в ее пользу суд взыскал часть уплаченных за лечение денег - 80 128 рублей, а также возмещение убытков – 86 678 рублей, компенсацию морального вреда – 30 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителей – 98 403 рубля. Ну и возмещение судебных расходов с учетом расстояния составило немалую сумму - 66 101 рубль,40 копеек.

У нашего правосудия длинные руки!

ИСТОЧНИК KP.RU