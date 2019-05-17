2019-05-17T18:14:22+03:00
Звезды

В Калининграде снимут продолжение сериала «Морские дьяволы»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининград приезжает команда создателей сериала «Морские дьяволы», который уже больше десятилетия не сходит с экранов и радует поклонников. На очереди – продолжение истории.

Первая киносмена намечена на 21 мая. Работать будут в одном из ночных клубов и уже объявили о наборе массовки. Требуются актеры от 18 до 35 лет.

- Это клуб для мажоров, поэтому одежда должна быть модной и крутой. Можно записаться сразу компанией. Только указать точно, сколько будет человек, - говорят организаторы и принимают заявки в группе «Съемки в кино в Калининграде» во ВКонтакте. - Съемки будут вечером и займут всего часа три. Оплата естественно будет.

- Клуб - это только начало. Зато какое! У нас будет 100 человек массовки: танцоры, бармены, официанты, охранники. Остальные локации разрабатываются. В планах еще снимать на вокзале, в телецентре, на улицах города, возможно, еще в заброшенных зданиях, где логова бандитов, – рассказал «Комсомолке» директор актерского агентства кинокомпании «Калининград Фильм» Антон Шатилов.

«Дьяволов» будут у нас снимать до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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