2019-05-17T16:21:31+03:00
Происшествия

Пьяный калининградец заколол приятеля отверткой

Жестокая расправа произошла по ходу застолья в одном из поселков Черняховского района
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Черняховске начинается суд над жителем поселка Покровское. В декабре прошлого года мужчина жестоко расправился со своим знакомым.

Все произошло в одном из домов указанного населенного пункта по ходу шумного застолья со спиртным. Как это нередко случается, один из участников пирушки толи нечаянно, то ли специально задел другого гуляку непечатным словцом. За что снаачла получил несколько ударов кулаками по голове, а затем еще и восемь ударов отверткой, оказавшейся под рукой у разъяренного оппонента. Обезумев окончательно, тот даже попытался задушить свою жертву, но вовремя вернувшиеся в комнату другие собутыльники этому помешали, с трудом оттащив буяна от истекавшего кровью сельчанина. Через несколько дней он скончался в больнице от полученных ранений.

Как сообщили в пресс-службе Черняховского горсуда, действия подсудимого предварительным следствием квалифицированы как убийство. Соответственно суровым обещает быть и приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде стартует ресторанная премия «Пумперникель – 2019»
В Краснознаменском районе сотрудники ГИБДД задержали браконьера
Калининградцы обеспокоены судьбой старинного цейхгауза возле Фридландских ворот
36 калининградских фермеров претендуют на получение бюджетных грантов
Правдинск, Черняховск и Багратионовск получат 155 млн рублей на благоустройство общественных пространств
Горячую вода в Советске обещают вернуть к 28 мая
В Калининграде в течение трех дней 28 улиц останутся без горячей воды
Власти дополнительно выделили 230 млн рублей на компенсацию многодетным семьям за отказ от участков
В калининградский храм Спиридона Тримифунтского передали икону, написанную на Корфу
Юные спортсмены из Калининграда выиграли золото и бронзу соревнований по акробатическому рок-н-роллу
В Калининграде снимут продолжение сериала «Морские дьяволы»
Калининградка засудила стоматологов на другом конце страны
Калининградку обокрали на 65 тысяч рублей под видом снятия порчи
Калининградцу, укравшему янтаря на миллионы рублей, грозит до 10 лет «зоны»