Пьяный калининградец заколол приятеля отверткой

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-17T16:21:31+03:00

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В Черняховске начинается суд над жителем поселка Покровское. В декабре прошлого года мужчина жестоко расправился со своим знакомым.

Все произошло в одном из домов указанного населенного пункта по ходу шумного застолья со спиртным. Как это нередко случается, один из участников пирушки толи нечаянно, то ли специально задел другого гуляку непечатным словцом. За что снаачла получил несколько ударов кулаками по голове, а затем еще и восемь ударов отверткой, оказавшейся под рукой у разъяренного оппонента. Обезумев окончательно, тот даже попытался задушить свою жертву, но вовремя вернувшиеся в комнату другие собутыльники этому помешали, с трудом оттащив буяна от истекавшего кровью сельчанина. Через несколько дней он скончался в больнице от полученных ранений.

Как сообщили в пресс-службе Черняховского горсуда, действия подсудимого предварительным следствием квалифицированы как убийство. Соответственно суровым обещает быть и приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU