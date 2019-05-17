Юные спортсмены из Калининграда выиграли золото и бронзу соревнований по акробатическому рок-н-роллу
Тула приняла всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, собрав 739 атлетов из 23 регионов России.
Арине Глебовой и Максиму Багдасаряну из Калининграда удалось стать первыми из 49 по международной программе и третьими из 65 в акробатической, исполнив практически без ошибок выступления продолжительностью 90 и 95 секунд соответственно. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, ребята выступали в возрастной категории «B-класс-микст юноши и девушки».
Кроме того, благодаря лучшему выступлению от региона путевку на июньский финал Спартакиады учащихся России 2019 года заработали Валерий Шкода и Анастасия Капитонова, соревновавшиеся в категории «B-класс микст юниоры и юниорки».
ИСТОЧНИК KP.RU