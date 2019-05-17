Юные спортсмены из Калининграда выиграли золото и бронзу соревнований по акробатическому рок-н-роллу

СЕГОДНЯ 16:58 2019-05-17T16:58:16+03:00

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Тула приняла всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, собрав 739 атлетов из 23 регионов России.

Арине Глебовой и Максиму Багдасаряну из Калининграда удалось стать первыми из 49 по международной программе и третьими из 65 в акробатической, исполнив практически без ошибок выступления продолжительностью 90 и 95 секунд соответственно. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, ребята выступали в возрастной категории «B-класс-микст юноши и девушки».

Кроме того, благодаря лучшему выступлению от региона путевку на июньский финал Спартакиады учащихся России 2019 года заработали Валерий Шкода и Анастасия Капитонова, соревновавшиеся в категории «B-класс микст юниоры и юниорки».

ИСТОЧНИК KP.RU