2019-05-17T17:20:19+03:00
Общество

В калининградский храм Спиридона Тримифунтского передали икону, написанную на Корфу

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградская епархия
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В храм святителя Спиридона Тримифунтского, который расположен в конце улицы Ульяны Громовой в Калининграде, передали в дар икону святителя Спиридона.

Как сообщает пресс-служба епархии, образ был написан греческими иконописцами на родном для святителя острове Корфу. Икона была освящена на раке с его святыми мощами.

Спиридон Тримифунтский родился на Кипре в 270 году. Его родители были крестьянами, и святитель всю жизнь оставался верен семейному делу. Даже когда он стал епископом, продолжал ходить в недорогих одеждах, возделывать землю, пасти овец. Именно поэтому на иконописном образе чудотворец изображается в шапочке из овечьей шерсти.

Сообщается, что подаренный образ займет место храмовой иконы и будет всегда доступен для прихожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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